Пушилин сообщил о продвижении российских войск в Дзержинске

Глава ДНР Пушилин: российские войска продвигаются в Дзержинске

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в городе Дзержинск (украинское название — Торецк). Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Два основных направления — это, конечно же, Курахово и Дзержинск. Потому что именно из этих населенных пунктов обстреливаются наши населенные пункты», — сказал он.

Пушилин объяснил, что бои продолжаются в центре города, однако российские подразделения продвигаются вперед. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили пока приказа на отступление из города.

21 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России контролируют более половины территории Дзержинска. По его словам, военнослужащие также зачистили от украинских подразделений северный берег Кураховского водохранилища.