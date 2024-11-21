В ДНР сообщили о контроле российскими военными более половины Дзержинска

Кимаковский: ВС России контролируют более половины Дзержинска в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России контролируют более половины территории Дзержинска (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка. У противника осталось от населенного пункта 30-40 процентов, по разным оценкам», — сообщил Кимаковский.

По его словам, российские военные также зачистили от украинских подразделений северный берег Кураховского водохранилища. Советник главы ДНР вместе с тем рассказал, что армия России подпирает Вооруженные силы Украины (ВСУ) в промзоне Часова Яра.

Ранее продвижение российских военных в ДНР подтвердил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он сообщил, что ВС России достигли успехов на направлении Великой Новоселки.