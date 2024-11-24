Раскрыты подробности гибели российского школьника под колесами «Нивы»

СК: погибший при ДТП с «Нивой» 14-летний подросток в Саратове шел по обочине

Следователи начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 14-летний подросток. Подробности смерти школьника раскрыл СУ СК России по Саратовской области в Telegram-канале.

Вечером в воскресенье, 24 ноября, на первом километре автоподъезда к селу Расково от автодороги Саратов — Дубки — Нижняя Липовка 56-летний водитель Chevrolet Niva сбил несовершеннолетнего, который шел по обочине.

В результате столкновения подросток скончался на месте. «Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств», — уточняется в публикации.

Ранее в Саратове водитель легковушки врезался в машину скорой помощи и напал на медика. Автомобиль скорой помощи в момент ДТП был припаркован. Когда медики вернулись к машине, между медбратом и водителем авто из-за столкновения произошел конфликт.