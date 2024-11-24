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16:49, 24 ноября 2024Ценности

Раскрыты траты россиян на новогодние подарки

Российские мужчины готовы потратить на новогодние подарки 20 тысяч рублей
Мария Винар

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Специалисты Исследовательского центра SuperJob раскрыли траты россиян на новогодние подарки. Соответствующие результаты опубликованы на сайте сервиса.

Выяснилось, что мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но при этом они готовы потратить на них почти на 50 процентов больше — 20 тысяч рублей против 14,5 тысячи. Россияне возрастом до 35 лет чаще дарят подарки своим возлюбленным (46 процентов), друзьям (41 процент) и себе (18 процентов). В то же время респонденты от 35 до 45 лет чаще всего преподносят подарки своим родственникам.

В наступающий Новый год 67 процентов участников исследования планируют сделать подарки близким, 35 процентов — любимому человеку, 23 процента — друзьям, а 15 процентов — себе. Лишь 13 процентов порадуют своих коллег, а 14 процентов — никому ничего не подарят.

Кроме того, эксперты узнали, что на подарки больше всего потратят москвичи. В среднем они готовы отложить на них 20,8 тысячи рублей. Жители Красноярска готовы потратить 20 тысяч рублей, а Санкт-Петербурга — 18,8 тысячи. В Перми и Волгограде рассчитывают бюджет в 16 тысяч рублей.

Ранее россияне раскрыли желанные подарки на Новый год.

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