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00:34, 24 ноября 2024Интернет и СМИ

Россия стала самой атакуемой хакерами страной в мире

«Известия»: Россия стала самой атакуемой хакерами страной в мире
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

С 2022 года Россия стала самой атакуемой хакерами страной в мире, а главным изменением ландшафта киберугроз стал лавинообразный поток нападений на отечественные компании и госсектор со стороны проукраинских группировок. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, число успешных атак на российские организации в 2022 году составило 220 — такие данные приводит руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина.

При этом в 2023 году их число уменьшилось до 167. За неполный 2024 год было зафиксировано 217 атак. Цели кибератак за последнее три года также изменились: в 2022 году проукраинские группировки атаковали организации для получения данных, а теперь они нацелены на повреждение инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали использовать гибридные схемы для обманов россиян, совмещая сразу несколько известных вариантов давления и пытаясь заставить жертву сделать частью атаки своих родственников и друзей.

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