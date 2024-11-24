Россиянка родила ребенка на платформе метро

Жительница Санкт-Петербурга родила ребенка в метро в День матери

Россиянка стала матерью в метро в День Матери. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

24 ноября жительница Санкт-Петербурга почувствовала схватки прямо в поезде во время поездки в метро. Она решила выйти из вагона на платформу на станции «Горьковская». Сотрудники метрополитена сразу вызвали скорую помощь, но схватки усилились. Начались роды, и через несколько минут на свет появился ребенок. Женщину вместе с новорожденным передали врачам. Сейчас роженица и ее сын чувствуют себя хорошо.

«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», — рассказала журналистам дежурная по станции Евгения Бордачева.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист помог принять роды у беременной женщины. Роженица и ее муж ехали в роддом, но ребенок появился на свет уже в машине.