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19:36, 24 ноября 2024Из жизни

Россиянка родила ребенка на платформе метро

Жительница Санкт-Петербурга родила ребенка в метро в День матери
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россиянка стала матерью в метро в День Матери. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

24 ноября жительница Санкт-Петербурга почувствовала схватки прямо в поезде во время поездки в метро. Она решила выйти из вагона на платформу на станции «Горьковская». Сотрудники метрополитена сразу вызвали скорую помощь, но схватки усилились. Начались роды, и через несколько минут на свет появился ребенок. Женщину вместе с новорожденным передали врачам. Сейчас роженица и ее сын чувствуют себя хорошо.

«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», — рассказала журналистам дежурная по станции Евгения Бордачева.

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