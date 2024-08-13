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15:06, 13 августа 2024Из жизни

Водитель такси в Москве помог принять роды у пассажирки

В Москве водитель такси помог принять роды у беременной пассажирки

Жительница Москвы родила ребенка в такси по пути в роддом. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал водитель «Яндекс Такси», который помог принять у нее роды.

В ночь на 7 августа водитель столичного такси Толиб Набиев из Таджикистана прибыл на заказ в район станции метро Сходненская. Пассажирами оказались мужчина и его беременная жена, они ехали в роддом №52. Муж сел на переднее сиденье, а женщина — на заднее. Большую часть поездки пассажирка проехала молча, но за 700 метров до точки назначения стало ясно, что все пошло не по плану. Когда Набиев спросил женщину, все ли с ней в порядке, она ответила: «Кажется я рожаю».

Женщина была в джинсах, и муж стал помогать ей снять их. После того как роженица освободилась от штанов, события начали развиваться стремительно. Она родила ребенка, пока машина стояла на светофоре. По словам водителя, никакой паники ни у женщины, ни у него не было. Он спросил роженицу, хочет ли она вызвать скорую или стоит все же доехать до больницы. Женщина сказала ехать в роддом. На месте Набиев и муж женщины сразу бросились в приемную, чтобы позвать врачей. Затем таксист вернулся к машине, чтобы не оставлять женщину одну.

Паники не было. Я сказал, чтобы она не переживала, что ничего страшного, что сиденье испачкалось. Спросил, кто у нее родился. Она посмотрела — мальчик. Прошло минут шесть, к нам так и не вышли врачи. Я вернулся в приемную, немножко накричал. Машина грязная, там ребенок на руках у женщины, инфекция кругом. Потом вышли медсестры с носилками, пуповину прямо в машине перерезали

Толиб Набиевтаксист

По словам таксиста, больше всего произошедшее шокировало мужа. Когда мужчина расплачивался за поездку, у него так дрожали руки, что он сначала уронил кошелек, потом деньги. «Я ему сказал, чтобы он не растерялся, чтобы держал себя в руках. Рассказал, что у него сын роился — он до сих пор не знал и обрадовался очень. Я поздравил его», — рассказал водитель.

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После этого таксист сообщил о произошедшем службе поддержки «Яндекс Такси» и отправился в химчистку отмывать автомобиль. Набиев надеется, что необычный случай сможет стать примером для других водителей в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге россиянке пришлось рожать на улице возле продуктового магазина в ожидании бригады скорой помощи. Роды стала принимать директор магазина.

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      Антонина Черташ
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