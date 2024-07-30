Россиянке пришлось рожать на улице возле продуктового магазина в ожидании скорой

В Оренбурге женщине пришлось рожать на улице возле магазина в ожидании скорой

В Оренбурге россиянке пришлось рожать на улице возле продуктового магазина в ожидании бригады скорой помощи. Роды стала принимать директор магазина, пишет «Подъем».

Со слов женщины, которая принимала роды, она увидела возле магазина постоянную клиентку, которой была нужна помощь и решила действовать по обстоятельствам, хотя такое в ее практике впервые. Пока муж роженицы пытался остановить проезжающие мимо машины, директор магазина попросила сотрудников вынести теплые вещи, чтобы подстелить. Женщина объяснила, что заносить роженицу внутрь магазина посчитала опасным, так как любые передвижения могли навредить и матери и ребенку.

«В моменте стало понятно, что у женщины начались уже роды и нужно срочно помочь прямо тут же (...) В итоге, по сути я приняла роды и даже перерезала пуповину малышу. Скорая приехала примерно через полчаса, все машины были заняты, врачи объяснили нам, что это стремительные роды и такое тоже бывает», — рассказала собеседница издания.

Родился мальчик. Его назвали Александром.

Ранее пассажирка «Уральских авиалиний» родила на борту самолета, следовавшего из Москвы в Душанбе. Принимать роды помогали бортпроводники и одна из пассажирок, которая оказалась медсестрой.