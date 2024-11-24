Группировка «Север» уничтожила 50 военнослужащих возле Харькова

Военнослужащие российской группировки войск «Север», действующие на харьковском направлении, отбили контратаку двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 24 ноября, в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, в районе населенных пунктов Липцы, Одноробовка и Волчанск российские войска нанесли поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и 5-му отряду погранслужбы Украины. Была отражена контратака 92-й штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии. В ходе боестолкновения украинские военные потеряли порядка 50 человек, две бронемашин, 26 автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Также российским военным удалось уничтожить две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее 24 ноября российские вооруженные силы нанесли поражение состоящему из заключенных штурмовому батальону «Шквал» ВСУ.