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12:35, 24 ноября 2024Россия

ВС России нанесли поражение батальону заключенных ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли поражение штурмовому батальону «Шквал» ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение состоящему из заключенных штурмовому батальону «Шквал» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщило Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям (...) штурмового батальона "Шквал" ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии», — сообщили в Минобороны.

Министерство рассказало о дальнейшем продвижении ВС России на кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Российские военные также нанесли поражение частям 24-й, 37-й, 100-й механизированных и 152-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы.

Ранее в городе Селидово в ДНР нашли тела более десяти мирных жителей, расстрелянных солдатами ВСУ. Как сообщается, у большинства тел обнаружили огнестрельные ранения от оружия разного калибра.

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