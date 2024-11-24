Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 24 ноября 2024Россия

Российские войска ударили по 14 бригадам ВСУ в курском приграничье

Российские войска нанесли поражение 14 украинским бригадам в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска из группировки «Север» нанесли поражение 14 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Минобороны России.

В ходе боев в курском приграничье в районе населенных пунктов Александрия, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино и других потери понесли несколько бригад ВСУ — механизированные, танковая, десантно-штурмовые, бригада морской пехоты и четыре бригады украинской теробороны.

Российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 21 населенном пункте Курской области и четырех селах Сумской области Украины, утверждает Минобороны.

В этот же день военнослужащие российской группировки войск «Север», действующие на харьковском направлении, отбили контратаку двух бригад ВСУ, уничтожив порядка 50 солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США нанесли на карту 200 целей в России для удара ракетами ATACMS. Какой регион ВСУ могут атаковать в первую очередь?

      Президент ЦСКА оценил возможное появление драфта в КХЛ

      Опубликованы кадры с Путиным сразу после заявления об испытаниях «Орешника»

      В Кремле назвали администрацию Байдена партией войны

      В сети появились фото якобы частей «Орешника» после удара по Днепропетровску

      В Санкт-Петербурге школьник попал в реанимацию после катания на картинге

      В Кремле назвали первую разрешившую бить вглубь России страну

      Российские войска ударили по 14 бригадам ВСУ в курском приграничье

      В Запорожской области сообщили о начале боев в Белогорье

      Для жителей Украины опубликовали графики отключения электроэнергии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше