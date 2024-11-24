Российские войска ударили по 14 бригадам ВСУ в курском приграничье

Российские войска нанесли поражение 14 украинским бригадам в Курской области

Российские войска из группировки «Север» нанесли поражение 14 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Минобороны России.

В ходе боев в курском приграничье в районе населенных пунктов Александрия, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино и других потери понесли несколько бригад ВСУ — механизированные, танковая, десантно-штурмовые, бригада морской пехоты и четыре бригады украинской теробороны.

Российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 21 населенном пункте Курской области и четырех селах Сумской области Украины, утверждает Минобороны.

В этот же день военнослужащие российской группировки войск «Север», действующие на харьковском направлении, отбили контратаку двух бригад ВСУ, уничтожив порядка 50 солдат.