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17:48, 24 ноября 2024Мир

Рядом с британским парламентом произошло нападение с ножом

Daily Mail: на Вестминстерском мосту в Лондоне произошло нападение с ножом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kirby Lee / Imagn Images / Reuters

Вестминстерский мост, находящийся рядом со зданием британского парламента в Лондоне, перекрыла полиция после нападения с ножом. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

«Полиция оцепила Вестминстерский мост после того, как на мужчину напали с ножом на глазах у испуганных туристов всего в нескольких метрах от здания парламента», — говорится в материале.

Утром в полицию поступило сообщение о драке на Вестминстерском мосту. Там был обнаружен мужчина с ножевым ранением. Пострадавшего доставили в больницу, он находится в критическом состоянии.

Троих задержали по подозрению в покушении на убийство, четвертого — за драку. Представители лондонской полиции заявили, что случившееся является «единичным инцидентом» и исключили версию о теракте.

Ранее нападение с ножом произошло в политехническом училище в Китае. Жертвами атаки стали восемь человек.

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