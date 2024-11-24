Саперы обезвредили кассетные боеприпасы HIMARS в Курской области

Саперы МЧС обезвредили кассетные боеприпасы HIMARS в Курской области

Саперы МЧС обезвредил кассетные боеприпасы М77 ракет HIMARS, сообщает РИА Новости.

Их обнаружили в лесном массиве Курской области. К саперам обратились местные жители. По словам командира отряда разминирования, на расстоянии в 100-200 метров от найденных боеприпасов «находятся жилые дома» и гуляют люди с детьми.

В начале ноября в Минобороны сообщили, что саперы группировки войск «Север» провели разминирование Кореневского района Курской области. «После отступления противника в этом районе осталось множество неразорвавшихся снарядов, а также различных "ловушек", в том числе в жилых домах мирных жителей», — сообщили в ведомстве. По данным Минобороны, при отступлении ВСУ заминировали поля и оставили замаскированные взрывные устройства в поврежденной технике.