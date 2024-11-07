Саперы разминировали часть территорий Курской области

Саперы «Севера» разминировали Кореневский район Курской области

Саперы группировки войск «Север» провели разминирование Кореневского района Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«После отступления противника в этом районе осталось множество неразорвавшихся снарядов, а также различных "ловушек", в том числе в жилых домах мирных жителей», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, при отступлении ВСУ заминировали поля и оставили замаскированные взрывные устройства в поврежденной технике.

Ранее командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Каштан заявил, что ВСУ минируют дороги в Курской области. ВСУ минируют дороги дистанционно, подрывая над ними кассетные боеприпасы с противопехотными минами-«лепестками».

Бои в Курской области продолжаются три месяца. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, бойцы ВСУ, которые попали в окружение, «не очень понимают», что они заблокированы. По последним данным, потери Украины в регионе превысили 30 тысяч человек.