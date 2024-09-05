В «Ахмате» заявили о минировании ВСУ дорог в Курской области

В «Ахмате» заявили о минировании ВСУ дорог в Суджанском районе Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют дороги в Курской области. Об этом заявил ТАСС командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Каштан.

По словам собеседника издания, украинские войска минируют линии коммуникации в Суджанском районе.

ВСУ минируют дороги дистанционно, подрывая над ними кассетные боеприпасы с противопехотными минами-«лепестками», пояснил Каштан. Такие мины детонируют, когда на них наступают. Однако минирование не ограничивается только «лепестками», подчеркнул военнослужащий. «Чего только туда не выстреливают», — сказал он.

Ранее командир «Ахмата», генерал-майор Апти Алаудинов раскрыл новый план ВСУ в Курской области. По его словам, он заключается в наращивании Киевом военного присутствия в регионе.

