Симоньян: США и Европа остановятся, когда по-настоящему испугаются

Соединенные Штаты Америки и Европа остановятся лишь тогда, когда по-настоящему испугаются, считает главный редактор RT Маргарита Симоньян. Способную остановить коллективный Запад причину медиаменеджер назвала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Она рассказала, что до тех пор, пока западные страны не столкнутся с угрозой «получить это все у себя, почувствовать это на своей шкуре», они не остановятся.

Журналистка также отметила, что в настоящий момент для США нет смысла заканчивать украинский конфликт. «Почему они не остановятся? Потому что у них нет причин. Кто бы на месте Америки остановился? ВПК растет вверх, лобби, которое и командует во многом тем самым дип-стейтом, который управляет Америкой, мы же все знаем, что Америкой не управляют президенты, — да, это такие вот фотокарточки», — объяснила Симоньян.

Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине может завершить ракетный ультиматум. Она высказалась об этом, комментируя удар российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.