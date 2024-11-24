Симоньян рассказала о способе завершить конфликт на Украине

Симоньян: конфликт на Украине может завершить ракетный ультиматум

Конфликт на Украине может завершить ракетный ультиматум. Такое мнение высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Опять-таки я и сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетный ультиматум, после которого они дадут заднюю, или придется перепоказать?» — сказала она, комментируя удар российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

По словам Симоньян, украинский конфликт закончится именно таким образом, поскольку «пока они не испытают войну на своей шкуре, они все будут разбрасываться этими лозунгами».

21 ноября Россия нанесла удар по Украине баллистической ракетой «Орешник», что стало ответом на атаки западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.