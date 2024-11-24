Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:49, 24 ноября 2024Интернет и СМИ

Симоньян назвала виновного в краже будущего у Украины

Симоньян: Украина потеряла свое будущее из-за Бориса Джонсона
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Daniiar Sarsenov / Ukraine Preside / Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично виноват в том, что Украина потеряла свое будущее. Об этом в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, вмешательство Джонсона в мирные переговоры в Стамбуле привело к тому, что Украина потеряла большое количество людей и городов, а также уничтожила свое будущее.

«Этот лохматый имбецил <...> с русским почему-то именем Борис <...> прекратил те самые соглашения, на которых все должно было закончиться с гораздо меньшими потерями для Украины, чем это предстоит им сейчас. Могло же закончиться, но нет», — сказала она.

Ранее Симоньян сравнила США с героем романа «Унесенные ветром» Реттом Батлером, который богател на войне. Она подчеркнула, что нынешнюю ситуацию можно было бы изменить в том случае, если бы Батлеру «кто-то сильно дал по морде».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа версия пожара Superjet 100 в турецкой Анталье

      Эвакуацию пассажиров лайнера Superjet 100 в Анталье сняли на видео

      Симоньян назвала виновного в краже будущего у Украины

      Симоньян назвала способную остановить коллективный Запад причину

      В Киеве раздались взрывы

      Симоньян сравнила США с героем романа «Унесенные ветром»

      В США объяснили опасения из-за близости Маска к Трампу

      Украина пустила иностранных журналистов к обломкам «Орешника»

      Очевидец сообщил о сожжении украинскими военными целой семьи в ДНР

      Симоньян рассказала о способе завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше