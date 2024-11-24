Симоньян сравнила США с богатевшим на войне героем романа «Унесенные ветром»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила США с героем романа «Унесенные ветром» Реттом Батлером, который богател на войне. Об этом она заявила в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Они же все — такой коллективный Ретт Батлер. И вот вся Америка погружена в гражданскую войну, южане проигрывают, горе у всех, трагедия, северяне наступают, а он только зарабатывает и зарабатывает», — сказала она.

Симоньян подчеркнула, что нынешнюю ситуацию можно было бы изменить в том случае, если бы Батлеру «кто-то сильно дал по морде».

Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине может завершить ракетный ультиматум. «Это уже есть тот самый ракетный ультиматум, после которого они дадут заднюю, или придется перепоказать?», — сказала она, комментируя удар ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.