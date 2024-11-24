Синоптик спрогнозировал сохранение снежного покрова в Москве и области до начала декабря

Вильфанд: снежный покров сохранится в Москве и области до 1 декабря

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал сохранение снежного покрова в Москве и области до начала декабря. Его слова приводит ТАСС.

Синоптик отметил, что выпавший в результате прихода циклона снег может не растаять до конца следующей недели, поскольку температура воздуха до пятницы включительно будет снижаться, по ночам она станет минусовой.

«В большой степени вероятности можно говорить о том, что до конца следующей недели температура будет такая, что снег еще останется», — уточнил Вильфанд.

Со следующей пятницы днем температура будет колебаться в диапазоне от минус двух до плюс двух градусов.

Ранее Вильфанд предупредил, что начиная со второй половины дня воскресенья в Москве и области ожидается сильная гололедица. В ночь на воскресенье температура в Москве и области понизится до минус четырех.