Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:23, 23 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили об опасной гололедице на дорогах столицы

Синоптик Вильфанд предупредил москвичей об опасной гололедице
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Начиная со второй половины дня воскресенья в Москве и области ожидается сильная гололедица, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об опасной ледяной корке на дорогах синоптик рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Погода сейчас ненастная. Осадки всех трех видов: в виде дождя, снега и мокрого снега. Частично снег останется на земле. В ряде районов Москвы и области он сохранится. С завтрашнего дня понижение температуры. С воскресенья и практически в течение всех дней рабочей недели будет управлять антициклон. Завтра осадков уже практически не будет. Ночью еще будет снежок. А вся та влага, которая сейчас на земле, начнет подмерзать», — поделился прогнозом Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что в ночь на воскресенье температура в Москве и области понизится до минус четырех.

«Днем в воскресенье будет около нуля, но уже будет скользко на дорогах, особенно на тротуарах. А с понедельника начнется сильная гололедица. В ночь на понедельник ожидается до минус четырех — минус шести в Москве, по области — до минус девяти. И условия для скольжения, в метеорологии это называется гололедицей, будут сильными», — добавил он.

Поэтому прогноз такой: начиная со второй половины дня в воскресенье сильная гололедица. Нужно быть внимательным не только водителям, потому что на проезжую часть все-таки разбрасывают реагенты, но и пешеходам на тротуарах, особенно на дворовых территориях и ступеньках. Будет такая погода, которая называется опасной

Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра России

Ранее Вильфанд оповестил москвичей о наступлении морозов. С понедельника, 25 ноября, воздух остынет до минус пяти-девяти градусов. Погода ночью будет малооблачной, со слабым ветром.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия атаковала военные аэродромы Украины. Точный ракетный удар уничтожил многоцелевой истребитель

      Военкор отреагировал на слух об ударе ВСУ по командному пункту с 500 бойцами КНДР

      Стало известно о переходе села Берестки под контроль ВС России

      Китаянка решила родить детей каждого знака зодиака

      В Турции прокомментировали позицию Запада в конфликте на Украине

      В США призвали объявить импичмент Байдену после применения «Орешника»

      Российская семья собралась назвать ребенка Орешником

      Спортивный врач оценил шансы Овечкина вернуться на высокий уровень после травмы

      Экс-главком ВСУ предрек прорыв фронта российскими войсками

      Бывшие супруги решили судиться за вибратор и игрушечные танки за 150 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше