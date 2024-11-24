Умер российский композитор Павел Карманов

Композитор Павел Карманов скончался в возрасте 54 лет

Российский композитор Павел Карманов умер на 55-м году жизни, следует из сообщения, опубликованного на сайте Союза композиторов России.

«Ушел из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов», — уточняется в публикации. Союз композиторов России выразил соболезнования близким Карманова. Другие детали не приводятся.

Он писал произведения для камерных ансамблей, вокальные композиции с инструментальным сопровождением, а также хоровую и симфоническую музыку. Помимо этого, в 2000-2017 годах Карманов был участником группы «Вежливый отказ» в качестве пианиста и флейтиста.

Ранее в Белоруссии умер автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков. Поэт и композитор ушел из жизни в возрасте 87 лет. Всего за свою карьеру Жуков написал около 300 песен.

