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22:16, 24 ноября 2024Интернет и СМИ

Скончался первый ведущий американского «Поля чудес»

В США умер первый ведущий шоу Wheel of Fortune и сторонник Трампа Чак Вулери
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В США в возрасте 83 лет умер первый ведущий американского шоу Wheel of Fortune («Колесо фортуны», частичным аналогом которого является российское шоу «Поле чудес») Чак Вулери. Об этом сообщил его друг и соведущий подкаста Blunt Force Truth Марк Янг, пишет Bloomberg.

Уточняется, что он скончался в своем доме в Техасе в присутствии жены Кристен. У Вулери остались трое детей.

Как отмечает Newsweek, телеведущий был ярым сторонником 45-го президента США Дональда Трампа. При этом в 2019 году в соцсети X Вулери признался, что поддержка республиканца разрушила его карьеру. «Да, я в значительной степени разрушил свою карьеру, открыто поддерживая Трампа и давая всем понять, что я консерватор. Иногда это больно, но это правда. В конце концов, все сказано и сделано. Это был мой выбор, и я могу с этим жить. Я бы сделал все это снова», — поделился он.

«Колесо фортуны» — американская телепередача, в которой участники за денежный приз разгадывают слово, по очереди называя буквы. С 1981 года ее ведущим является Пэт Сейджак.

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