Советник Трампа сообщил о начале работы по конфликту на Украине до конца года

Советник Трампа Уолтц сообщил о работе с действующей администрацией по Украине

Команда избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа до конца 2024 года начнет работать с действующей администрацией над урегулированием конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил будущий советник Трампа по национальной безопасности конгрессмен Майк Уолтц.

По его словам, республиканец «ясно дал понять о необходимости прекращения конфликта, будь то соглашение или перемирие». «Необходимо вести обсуждение о том, как усадить обе стороны за стол переговоров, а также о параметрах сделки. Это именно то, над чем мы будем работать с этой администрацией до января и после», — уточнил Уолтц.

Будущий советник Трампа рассказал, что уже провел встречу с помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и отметил, что у противников США не получится извлечь выгоду из переходного периода.

Ранее Уолтц заявил, что один из принципов энергетической политики США при Дональде Трампе будет заключаться в использовании энергоресурсов в качестве «лидера свободного мира».