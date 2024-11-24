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21:55, 24 ноября 2024Мир

Советник Трампа сообщил о начале работы по конфликту на Украине до конца года

Советник Трампа Уолтц сообщил о работе с действующей администрацией по Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / File Photo / Reuters

Команда избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа до конца 2024 года начнет работать с действующей администрацией над урегулированием конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил будущий советник Трампа по национальной безопасности конгрессмен Майк Уолтц.

По его словам, республиканец «ясно дал понять о необходимости прекращения конфликта, будь то соглашение или перемирие». «Необходимо вести обсуждение о том, как усадить обе стороны за стол переговоров, а также о параметрах сделки. Это именно то, над чем мы будем работать с этой администрацией до января и после», — уточнил Уолтц.

Будущий советник Трампа рассказал, что уже провел встречу с помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и отметил, что у противников США не получится извлечь выгоду из переходного периода.

Ранее Уолтц заявил, что один из принципов энергетической политики США при Дональде Трампе будет заключаться в использовании энергоресурсов в качестве «лидера свободного мира».

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