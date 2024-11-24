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21:30, 24 ноября 2024Мир

Конгрессмен назвал принцип энергетической политики Трампа

Конгрессмен Уолтц: Трамп использует энергоресурсы США как лидер свободного мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Один из принципов энергетической политики США при Дональде Трампе будет заключаться в использовании энергоресурсов в качестве «лидера свободного мира». Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил конгрессмен и будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Наша энергетическая политика будет ключевым компонентом… США благословлены нефтью и газом, которые мы можем использовать не только для экономической выгоды дома, но и как лидер свободного мира», — сказал он.

Уолтц подчеркнул, что Вашингтон имеет огромное количество энергоресурсов, минералов и продовольствия, что позволит США «сохранить свою экономику самой мощной в мире».

Ранее Уолтц заявил, что разрешение американского президента Джо Байдена на удары ATACMS по территории России не означает атаку на крупные города. «Они бьют по военным складам и взлетным полям… Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург», — сказал он.

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