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06:38, 24 ноября 2024Мир

Стало известно об ограниченности администрации Байдена в вопросе поставок вооружений Киеву

Bloomberg: администрация Байдена ограничена в вопросе поставок вооружений Киеву
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Администрация президента США Джо Байдена ограничена в возможности наращивания объемов поставок вооружений Киеву, сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, администрация Байдена, несмотря на стремление максимально усилить Украину до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, не может серьезно наращивать поставки вооружений, поскольку большинство выделенных Конгрессом США ассигнований распространяются на предоставление киевским властям тех вооружений, которые находятся на складах Пентагона.

Таким образом, власти США не могут направить Украине большое количество оружия и боеприпасов, поскольку это снизит обороноспособность американских войск.

При этом Байден и его администрация пытаются оказать максимальную поддержку Украине и оказать давление на Россию за оставшиеся менее чем два месяца с тем, чтобы попытаться создать видимость того, что у Украины якобы есть потенциал для того, чтобы дать РФ отпор.

Ранее сообщалось, что Байден пытается максимально усилить Украину до того, как в Белый дом вернется Трамп. По словам источника, стратегия призвана помочь президенту Владимиру Зеленскому, показав, что Украина имеет потенциал для принятия ответных мер против России, если она продолжит дальше вести боевые действия.

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