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09:40, 24 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении крупного пункта БПЛА ВСУ в ДНР

Силовики: крупный пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен на лиманском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Крупный пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен на лиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Крупный пункт управления БПЛА противника накрыли под Красным Лиманом», — рассказали силовики.

Как сообщается, Вооруженные силы (ВС) России обнаружили находившуюся в ДНР цель при помощи воздушной разведки. В результате удара было ликвидировано до 20 специалистов ВСУ.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрыве в районе баз дислокации ВСУ под Сумами. По его оценкам, на объектах размещалось около 500 человек личного состава.

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