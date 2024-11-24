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15:33, 24 ноября 2024Мир

Украине предрекли изменения в помощи Запада после применения «Орешника»

Политолог Глазунов предрек изменения в помощи Запада после применения «Орешника»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Западные страны могут изменить выделение военной помощи Киеву после применения российской ракеты «Орешник» по Украине, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Их задача — просто нанести как можно больший урон и Украине, и нам, чтобы Украина не смогла быть независимым государством и чтобы мы урон понесли. Так они уже давно понимают, что Украина проиграла, поэтому удар "Орешником" подтвердил, что шансов победить у Украины нет вообще. В этом случае, скорее всего, помощь Евросоюза и США будет уже не такой большой, как раньше», — посчитал политолог.

Военные действия будут понемножку скручиваться, потому что Евросоюзу уже не хочется держать Украину и зря вкладывать туда огромные деньги, и США тоже не хочется вкладывать деньги в проект, который заведомо проигрышный

Олег Глазуноввоенный эксперт

Также военный эксперт утверждает, что Россия имеет превосходство в военном плане.

«У нас превосходство над Украиной и Евросоюзом техническое в военном отношении. Мы превосходим по уровню ракетных технологий, по средствам противовоздушной обороны, по отдельным видам военно-технического обеспечения и США, и Евросоюз. И там это понимают, что не стоит уже вкладывать в Украину столько денег, сколько раньше, когда они надеялись, что Украина может что-то там делать», — сказал он.

21 ноября Россия нанесла удар по Украине баллистической ракетой «Орешник» средней дальности, что стало ответом на атаки западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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