В МИД допустили новую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Руденко: Трамп и Ким Чен Ын могут снова встретиться

Москва допускает, что избранный президент США Дональд Трамп решит снова встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, как это было в 2018-2019 годах, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Дипломат подчеркнул, что «исключать ничего нельзя», комментируя потенциальное возобновление контактов между Вашингтоном и Пхеньяном. «Перспективы переговорного процесса зависят не только и не столько от желания США, сколько от принципиальной позиции КНДР по данному вопросу», — добавил он.

Ранее Bloomberg сообщило, что Ким Чен Ын не заинтересован в возможном возобновлении прямых переговоров с Трампом. «Мы уже продвинулись настолько далеко, насколько могли, в ходе переговоров с США, и в итоге мы подтвердили не готовность сверхдержавы к сосуществованию, а ее бескомпромиссную позицию силы и ее неизменную агрессивную и враждебную политику в отношении Северной Кореи», — сказал северокорейский лидер на выставке вооружений, на которой были представлены новейшие ракеты, предназначенные для поражения территории США.