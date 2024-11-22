На Западе заявили о незаинтересованности Ким Чен Ына в возобновлении переговоров с Трампом

Bloomberg: Ким Чен Ын не заинтересован в возобновлении переговоров с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын не заинтересован в возможном возобновлении прямых переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы уже продвинулись настолько далеко, насколько могли, в ходе переговоров с США, и в итоге мы подтвердили не готовность сверхдержавы к сосуществованию, а ее бескомпромиссную позицию силы и ее неизменную агрессивную и враждебную политику в отношении Северной Кореи», — сказал северокорейский лидер на выставке вооружений, на которой были представлены новейшие ракеты, предназначенные для поражения территории США.

Уточняется, что комментарии главы КНДР прозвучали на фоне предположений, что победа Трампа на президентских выборах в США может привести к очередному изменению тактики в отношениях с Пхеньяном, поскольку избранный американский лидер неоднократно расхваливал «очень хорошие» отношения с Кимом во время предвыборной кампании.

Как отмечает издание, последние заявления свидетельствуют о том, что на данный момент Ким Чен Ын не заинтересован в возможном возобновлении прямой дипломатии с Трампом.

Ранее стало известно о предполагаемой отправке Пхеньяном в Россию одного из самых высших должностных лиц Корейской народной армии (КНА). Отмечается, что конкретная цель командировки генерал-полковника Ким Ён Бока остается неизвестной.