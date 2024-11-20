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14:14, 20 ноября 2024Мир

В США заявили об отправке в Россию высокопоставленного генерала армии КНДР

WSJ: Северная Корея отправила в Россию одного из десяти высших генералов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пхеньян отправил в Россию одного из самых высших должностных лиц Корейской народной армии (КНА), генерал-полковника Ким Ён Бока, при этом конкретная цель его командировки остается неизвестной. Об этом со ссылкой на южнокорейских чиновников сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ким Ён Бок, заместитель главы Генштаба КНА, фактически является третьей по значимости персоной внутри северокорейской армии, ранее командовал 200-тысячным корпусом спецназа, предназначенного для выполнения миссий на территории Южной Кореи в случае войны. При этом южнокорейская разведка практически ничего не знает о нем кроме имени и должности.

Также отмечается, что вместе с ним для обмена опытом с российскими коллегами Северная Корея якобы отправила в Россию до 500 офицеров среднего и высшего звена.

Ранее депутат парламента Южной Кореи Пак Сун Вон, который также входит в Комитет по разведке, заявил, что часть из 10 900 военных КНДР, якобы отправленных в Россию, участвовали в нескольких боях в составе ВС РФ против украинской армии в Курской области

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