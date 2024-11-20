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09:43, 20 ноября 2024Мир

Южнокорейский депутат заявил об участии северокорейских военных в боях на стороне России

Reuters: бойцы КНДР в составе российских войск участвовали в нескольких боях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zhu Longchuan / Xinhua / Globallookpress.com

Депутат парламента Южной Кореи Пак Сун Вон, который также входит в Комитет по разведке, заявил, что часть из 10 900 военных КНДР, якобы отправленных в Россию, участвовали в нескольких боях в составе ВС РФ против украинской армии в Курской области. Об этом со ссылкой на заявление парламентария сообщает агентство Reuters.

Сам депутат при этом отметил, что в своих заявлениях опирается на информацию Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Ранее советник американского президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил России ответом на якобы присутствие бойцов КНДР в Курской области и уточнил, что меры будут носить комплексный характер.

При этом 19 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о якобы нахождении на российской территории северокорейских военных в Минобороны РФ. «По поводу корейских военных на нашей территории — это скорее вопрос для наших военных, для нашей обороны», — отметил он.

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