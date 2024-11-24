Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:05, 24 ноября 2024Экономика

В Молдавии назвали последствия контракта Санду с Газпромом

Экс-премьер Филат: контракт Майи Санду с «Газпромом» убил молдавскую экономику
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Контракт президента Молдавии Майи Санду с «Газпромом» убил экономику страны. Об этом завил бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в Telegram-канале.

«Контракт был подписан на условиях Майи Санду и все медийные зондеркоманды власти объявили его отличным. Уже потом все поняли, что именно этот контракт убил остатки молдавской экономики, а Андрей Спыну стал символом обнищания молдавского народа. Почему-то именно Спыну, а не Майя Санду», — сказал он.

По его мнению, контракт стал причиной резкого роста цен на газ, а также привел к экономическому кризису в стране.

Ранее Санду заявила, что нежелание руководства энергохолдинга «Газпром» признать результаты проведенного аудита исторического газового долга Молдавии является непосредственной проблемой самого российского концерна. Глава страны подчеркнула, что проведенная экспертиза долговых обязательств является достоверной и базировалась на имеющихся «доказательствах».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине зафиксировали волну подрывов силовиков

      Российская гандболистка рассказала об отношении к ней в Европе

      В России высказались о поддержке позиции Москвы по Украине в команде Трампа

      Рядом с британским парламентом произошло нападение с ножом

      На Западе допустили размещение солдат ВСУ в Европе

      Бастрыкин заинтересовался нападением на сына участника СВО

      Во ФСИН опровергли фейки о причинах гибели курсантки своей академии и начали проверку

      Экс-полковник СБУ призвал ВСУ к срочному отступлению

      Появилось видео задержания подозреваемого в стрельбе в Саратовской области

      В Молдавии назвали последствия контракта Санду с Газпромом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше