Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:57, 24 ноября 2024Из жизни

В Московском зоопарке поселился гигант с голубой кровью

В Московском зоопарке появился осьминог с голубой кровью и тремя сердцами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке поселился гигантский моллюск с тремя сердцами и голубой кровью. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Гигантский осьминог появился в Московском зоопарке впервые за 10 лет. Это самый крупный моллюск из класса головоногих. Особь мужского пола привезли в столицу из Приморского края, месяц она находилась на карантине.

Сейчас гиганта можно увидеть в павильоне «Экзотариум», расположенном на новой территории зоопарка. Там осьминогу организовали комфортную среду обитания: перед прибытием моллюска аквариум оснастили прочными запорами, чтобы он не смог открыть крышку щупальцами, а морскую воду в нем поддерживают на уровне около плюс восьми градусов.

Осьминог уже привык к новому месту, он ведет себя спокойно, с удовольствием ест мидии, гребешки и спизулу. Чтобы осьминогу не было скучно, зоологи прячут корм в разных точках аквариума. Осьминог еще ни разу не выбросил в новом аквариуме струю чернил — такая реакция для этого вида является обычным ответом на стресс или угрозу.

Из-за большого количества меди кровь осьминога окрашена в голубой цвет. Кроме того, у этого моллюска три сердца: одно прокачивает кровь по организму, а два других обеспечивают ее насыщение кислородом, прогоняя через жабры. У осьминога есть мозг не только в голове, но и в каждом щупальце, что делает его самым умным среди головоногих. Осьминог даже может запомнить сотрудников, которые за ним ухаживают. Панцири крабов и раковины моллюсков осьминог пробивает клювом — это единственный твердый орган мягкотелого животного. Гигантский осьминог может менять окрас: в случае опасности он становится серым для маскировки, а в состоянии покоя принимает красно-оранжевый оттенок. В природе гигантские осьминоги живут всего несколько лет. Взрослые особи могут достигать трех метров в длину и веса до 60 килограммов.

Представители этого вида обитают в северных водах Тихого океана: от Приморья и юга Сахалина до Корейского полуострова и Японии.

Материалы по теме:
«И клюв гладил, и когти чесал» Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
«И клюв гладил, и когти чесал»Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
22 декабря 2021
«Они очень напоминают людей» Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
«Они очень напоминают людей»Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
8 декабря 2021

Ранее в Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай. По словам специалистов, панда отправится в КНР примерно в четыре года. Эксперты допустили, что, вероятно, там займутся поиском «жениха» для Катюши.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США нанесли на карту 200 целей в России для удара ракетами ATACMS. Какой регион ВСУ могут атаковать в первую очередь?

      Президент ЦСКА оценил возможное появление драфта в КХЛ

      Опубликованы кадры с Путиным сразу после заявления об испытаниях «Орешника»

      В Кремле назвали администрацию Байдена партией войны

      В сети появились фото якобы частей «Орешника» после удара по Днепропетровску

      В Санкт-Петербурге школьник попал в реанимацию после катания на картинге

      В Кремле назвали первую разрешившую бить вглубь России страну

      Российские войска ударили по 14 бригадам ВСУ в курском приграничье

      В Запорожской области сообщили о начале боев в Белогорье

      Для жителей Украины опубликовали графики отключения электроэнергии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше