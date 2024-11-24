В Московском зоопарке поселился гигант с голубой кровью

В Московском зоопарке появился осьминог с голубой кровью и тремя сердцами

В Московском зоопарке поселился гигантский моллюск с тремя сердцами и голубой кровью. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Гигантский осьминог появился в Московском зоопарке впервые за 10 лет. Это самый крупный моллюск из класса головоногих. Особь мужского пола привезли в столицу из Приморского края, месяц она находилась на карантине.

Сейчас гиганта можно увидеть в павильоне «Экзотариум», расположенном на новой территории зоопарка. Там осьминогу организовали комфортную среду обитания: перед прибытием моллюска аквариум оснастили прочными запорами, чтобы он не смог открыть крышку щупальцами, а морскую воду в нем поддерживают на уровне около плюс восьми градусов.

Осьминог уже привык к новому месту, он ведет себя спокойно, с удовольствием ест мидии, гребешки и спизулу. Чтобы осьминогу не было скучно, зоологи прячут корм в разных точках аквариума. Осьминог еще ни разу не выбросил в новом аквариуме струю чернил — такая реакция для этого вида является обычным ответом на стресс или угрозу.

Из-за большого количества меди кровь осьминога окрашена в голубой цвет. Кроме того, у этого моллюска три сердца: одно прокачивает кровь по организму, а два других обеспечивают ее насыщение кислородом, прогоняя через жабры. У осьминога есть мозг не только в голове, но и в каждом щупальце, что делает его самым умным среди головоногих. Осьминог даже может запомнить сотрудников, которые за ним ухаживают. Панцири крабов и раковины моллюсков осьминог пробивает клювом — это единственный твердый орган мягкотелого животного. Гигантский осьминог может менять окрас: в случае опасности он становится серым для маскировки, а в состоянии покоя принимает красно-оранжевый оттенок. В природе гигантские осьминоги живут всего несколько лет. Взрослые особи могут достигать трех метров в длину и веса до 60 килограммов.

Представители этого вида обитают в северных водах Тихого океана: от Приморья и юга Сахалина до Корейского полуострова и Японии.

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