Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
01:01, 27 августа 2024Из жизни

Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбука

В Московском зоопарке панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбука

Фото: Lukas W. / Unsplash

В Московском зоопарке панде Катюше подарили самолет из бамбука, украшенный цветами из бамбуковой бумаги. Об этом сообщили в Telegram-канале зоопарка.

«Сегодня наши киперы поздравили Катюшу самолетиком из бамбука (...). Фантазия сотрудников Московского зоопарка не знает границ», — говорится в публикации.

24 августа Катюше исполнился один год. Ей также подарили большой праздничный торт, украшенный листьями и морковкой. На вершину угощения сотрудники зоопарка поставили единицу, символизирующую возраст панды.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай. По словам специалистов, панда Катюша уедет в Китай примерно в четыре года. Эксперты допустили, что, вероятно, там займутся поиском «жениха» для Катюши.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ расстреляли машины эвакуирующихся жителей Курской области. Беженцы попали под обстрел восьми танков

      В квест-комнате в российском городе произошел пожар

      Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбука

      Белла Хадид снялась в кружевной комбинации

      Трамп пообещал создать космическую нацгвардию США

      Жители Земли увидят редкое астрономическое явление

      Командир спецназа «Ахмат» отчитался о двух освобожденных от ВСУ поселках в Курской области

      Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада

      Роналду оценил свои шансы стать тренером

      Учительницу арестовали за секс с 13-летним школьником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше