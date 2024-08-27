В Московском зоопарке панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбука

В Московском зоопарке панде Катюше подарили самолет из бамбука, украшенный цветами из бамбуковой бумаги. Об этом сообщили в Telegram-канале зоопарка.

«Сегодня наши киперы поздравили Катюшу самолетиком из бамбука (...). Фантазия сотрудников Московского зоопарка не знает границ», — говорится в публикации.

24 августа Катюше исполнился один год. Ей также подарили большой праздничный торт, украшенный листьями и морковкой. На вершину угощения сотрудники зоопарка поставили единицу, символизирующую возраст панды.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай. По словам специалистов, панда Катюша уедет в Китай примерно в четыре года. Эксперты допустили, что, вероятно, там займутся поиском «жениха» для Катюши.