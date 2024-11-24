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19:12, 24 ноября 2024Россия

В Москве мужчина выпрыгнул из теплохода в реку

В Москве мужчина выпрыгнул из теплохода в реку и доплыл до набережной
Мария Винар

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Москве мужчина выпрыгнул из теплохода в реку во время прогулки. Об этом сообщает Shot.

Примерно в 17:30 недалеко от причала Воробьевы горы мужчина, который находился на борту вместе с подругой, неожиданно прыгнул в ледяную воду. При этом девушка так и не смогла объяснить причину поступка своего спутника.

Мужчина смог самостоятельно доплыть до набережной и побежал в ближайшее кафе. К нему подъехали спасатели и завернули его в термоодеяло. Решается вопрос о его госпитализации в больницу.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина в одних шортах прыгнул на стоящий на светофоре автомобиль, сразу после этого нырнул в Москву-реку и попал на видео.

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