В Москве мужчина выпрыгнул из теплохода в реку и доплыл до набережной

В Москве мужчина выпрыгнул из теплохода в реку во время прогулки. Об этом сообщает Shot.

Примерно в 17:30 недалеко от причала Воробьевы горы мужчина, который находился на борту вместе с подругой, неожиданно прыгнул в ледяную воду. При этом девушка так и не смогла объяснить причину поступка своего спутника.

Мужчина смог самостоятельно доплыть до набережной и побежал в ближайшее кафе. К нему подъехали спасатели и завернули его в термоодеяло. Решается вопрос о его госпитализации в больницу.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина в одних шортах прыгнул на стоящий на светофоре автомобиль, сразу после этого нырнул в Москву-реку и попал на видео.