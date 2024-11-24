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22:37, 24 ноября 2024Силовые структуры

В Москве полицейские отпустили несовершеннолетнюю закладчицу в обмен на секс

Baza: в Москве полицейские отпустили 17-летнюю закладчицу в обмен на секс
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Москве полицейские заподозрили 17-летнюю девушку в размещении закладки с наркотиками и отпустили ее в обмен на секс. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Правоохранители задержали несовершеннолетнюю москвичку рядом с Тимирязевским парком и предложили ей заняться сексом, пригрозив уголовным делом. Девушка согласилась уединиться с одним из полицейских, после чего ее отпустили.

Однако затем она приняла решение обратиться в полицию. Сотрудники внутренней безопасности провели расследование и подтвердили ее слова. По итогам проверки были уволены начальник ОМВД по одному из районов столицы, а также его заместитель, командир роты и полицейские. Собранные материалы направлены в следственный комитет.

Ранее в Астраханской области арестовали полицейского по подозрению в изнасиловании задержанной. Женщину задержали во время поиска закладки с наркотиками. Один из правоохранителей применил физическую силу и надругался над ней.

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