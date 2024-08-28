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20:56, 28 августа 2024Силовые структуры

Российский полицейский изнасиловал задержанную

В Астраханской области арестовали полицейского, изнасиловавшего задержанную

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Астраханской области арестовали полицейского по подозрению в изнасиловании женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 22 августа местная жительница приехала за закладкой в поселок Садовый Приволжского района. Во время поиска наркотиков ее задержали правоохранители. Один из сотрудников применил физическую силу и надругался над россиянкой.

Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела о превышении полномочий в отношении двух коллег подозреваемого.

Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске задержали 28-летнего гражданина Узбекистана, надругавшегося над местной жительницей.

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      Екатерина Кашурникова
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