Российский полицейский изнасиловал задержанную

В Астраханской области арестовали полицейского, изнасиловавшего задержанную

В Астраханской области арестовали полицейского по подозрению в изнасиловании женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 22 августа местная жительница приехала за закладкой в поселок Садовый Приволжского района. Во время поиска наркотиков ее задержали правоохранители. Один из сотрудников применил физическую силу и надругался над россиянкой.

Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела о превышении полномочий в отношении двух коллег подозреваемого.

Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске задержали 28-летнего гражданина Узбекистана, надругавшегося над местной жительницей.