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17:50, 24 ноября 2024Мир

В России высказались о поддержке позиции Москвы по Украине в команде Трампа

Сенатор Карасин назвал позитивным поддержку позиции РФ в команде Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Поддержка позиции России по урегулированию украинского конфликта членами команды новоизбранного президента США Дональда Трампа выглядит как позитивный сигнал, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, как это может повлиять на переговорный процесс Москвы и Киева.

«Трамп — опытный политик и довольно труднопредсказуемый человек. Он человек с очень активным, мало обузданным характером, это известно всему миру. Но если в его окружении есть люди, которые настроены позитивно в том смысле, что надо помочь урегулировать конфликт с Украиной, это надо приветствовать, наверное. Не надо особо создавать больших надежд по этому поводу, потому что в конечном итоге все будет зависеть от развития ситуации и здравого смысла всей команды Трампа и податливости [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал сенатор.

Подобного рода симптомы, наверное, являются позитивным знаком, что созрела пора урегулировать этот конфликт

Григорий Карасинсенатор

Как пишет старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Питер Померанцев в колонке для The Guardian, в команде Дональда Трампа есть люди, которые готовы поддержать условия России по миру на территории Украины. Автор пишет, что некоторые сторонники американского лидера согласны с требованиями Москвы о нейтральном статусе Украины и ее демилитаризации.

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