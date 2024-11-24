Сенатор Карасин назвал позитивным поддержку позиции РФ в команде Трампа

Поддержка позиции России по урегулированию украинского конфликта членами команды новоизбранного президента США Дональда Трампа выглядит как позитивный сигнал, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, как это может повлиять на переговорный процесс Москвы и Киева.

«Трамп — опытный политик и довольно труднопредсказуемый человек. Он человек с очень активным, мало обузданным характером, это известно всему миру. Но если в его окружении есть люди, которые настроены позитивно в том смысле, что надо помочь урегулировать конфликт с Украиной, это надо приветствовать, наверное. Не надо особо создавать больших надежд по этому поводу, потому что в конечном итоге все будет зависеть от развития ситуации и здравого смысла всей команды Трампа и податливости [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал сенатор.

Подобного рода симптомы, наверное, являются позитивным знаком, что созрела пора урегулировать этот конфликт Григорий Карасин сенатор

Как пишет старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Питер Померанцев в колонке для The Guardian, в команде Дональда Трампа есть люди, которые готовы поддержать условия России по миру на территории Украины. Автор пишет, что некоторые сторонники американского лидера согласны с требованиями Москвы о нейтральном статусе Украины и ее демилитаризации.