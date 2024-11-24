В российском регионе без света остались 48 тысяч человек

В Смоленской области из-за снегопада без света остались 48 тысяч человек

В Смоленской области без света остались больше 48 тысяч человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Из-за сильного снегопада в регионе повалило деревья и произошли обрывы проводов. За последние сутки удалось подключить более половины пострадавших от непогоды абонентов.

Для обеспечения электричеством больниц и других важных объектов используют резервные источники питания. Там, где свет еще не восстановили, организованы обходы домов, чтобы помочь пожилым жителям.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал сохранение снежного покрова в Москве и области до начала декабря. Синоптик отметил, что выпавший в результате прихода циклона снег может не растаять до конца следующей недели, поскольку температура воздуха до пятницы включительно будет снижаться.