В сети появились фото якобы частей «Орешника» после удара по Днепропетровску

«Страна» опубликовала фото якобы частей «Орешника» после удара по Украине

В сети стали распространяться фото возможных частей «Орешника» после удара по Днепропетровску. Такие кадры, среди прочих, опубликовало украинское издание «Страна.ua».

«Украинские Telegram-каналы публикуют фото, как утверждается, отдельных частей ракеты "Орешник" после удара по Днепру в четверг», — отмечает издание в подписи к опубликованным кадрам.

Каких-либо подробностей о том, как в сети могли оказаться кадры с якобы частями российской ракеты, не приводится.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» стал своевременным и эффективным ответом. «Это было востребовано и эффективно», — сказал представитель Кремля.