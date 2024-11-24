Песков назвал удар «Орешником» своевременным и эффективным

Песков: удар «Орешником» стал своевременным и эффективным ответом

Удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» стал своевременным и эффективным ответом. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Такие предупредительные звоночки в том плане, что даже не думайте. Я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой. Это весьма своевременно. Это было востребовано и эффективно», — сказал представитель Кремля.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ущерб от удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Европе будет неприемлемым. Политик также подчеркнул, что скрыться в бомбоубежищах от «Орешника» невозможно.

21 ноября в ответ на атаку ВСУ дальнобойным западным оружием был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины ракетой «Орешник» без ядерного оснащения. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.