Экс-разведчик Риттер: Байден может ядерную войну до 20 января 2025 года

Президент США Джо Байден может ядерную войну до вступления избранного лидера Дональда Трампа в должность 20 января 2025 года. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.

«Камала [Харрис] втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года. А Джо втянет нас в нее до 20 января 2025 года», — говорится в публикации.

Риттер подчеркнул, что американский народ продемонстрировал на президентских выборах 5 ноября, что он не хочет войны. При этом администрация действующего главы государства игнорирует мнение людей, продолжая эскалацию конфликта на Украине.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что уходящий президент США Джо Байден пытается максимально усилить Украину до того, как в Белый дом вернется республиканец Дональд Трамп. Частью плана действий для этого являются снятие запрета на удары вглубь РФ, передача Киеву противопехотных мин, прощение Украине части долга и санкции против Газпромбанка, который, как говорится в материале агентства, играет ключевую роль в экспорте российского природного газа.