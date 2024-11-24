В США раскрыли сроки переговоров офиса Трампа по Украине

Конгрессмен Уолтц: администрация Трампа с января начнет переговоры по Украине

Администрация избранного президента США Дональда Трампа займется темой переговоров по Украине с января. Об этом телеканалу Fox News сообщил конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц.

«Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января», — пояснил он.

Уолтц также подчеркнул, что ключевой частью переговоров по Украине должны стать страны Европы.

Ранее старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Петр Померанцев заявил, что Трамп будет проводить переговоры с Украиной на условиях российского лидера Владимира Путина в случае, если Москва разорвет военные отношения с Пекином.