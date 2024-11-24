В украинском магазине появился стенд с инструкциями на случай ядерного взрыва

На Украине в магазине одежды появился стенд с инструкциями для граждан на случай ядерного взрыва. Об этом в своем Telegram-канале пишет издание «Страна.ua».
Соответствующий стенд установили в магазине в Одессе. Среди прочего, на нем изображены вещи, которые необходимо иметь при себе в такой ситуации.
Ранее стало известно о серийном производстве мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М» в Нижнем Новгороде. Укрытие способно уберечь группу из 54 человек от светового излучения ядерного взрыва, а также от радиационного загрязнения местности.