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23:00, 24 ноября 2024Бывший СССР

В украинском магазине появился стенд с инструкциями на случай ядерного взрыва

В одесском магазине появился стенд с инструкциями на случай ядерного взрыва
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На Украине в магазине одежды появился стенд с инструкциями для граждан на случай ядерного взрыва. Об этом в своем Telegram-канале пишет издание «Страна.ua».

Соответствующий стенд установили в магазине в Одессе. Среди прочего, на нем изображены вещи, которые необходимо иметь при себе в такой ситуации.

Ранее стало известно о серийном производстве мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М» в Нижнем Новгороде. Укрытие способно уберечь группу из 54 человек от светового излучения ядерного взрыва, а также от радиационного загрязнения местности.

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