В украинском магазине появился стенд с инструкциями на случай ядерного взрыва

В одесском магазине появился стенд с инструкциями на случай ядерного взрыва

На Украине в магазине одежды появился стенд с инструкциями для граждан на случай ядерного взрыва. Об этом в своем Telegram-канале пишет издание «Страна.ua».

Соответствующий стенд установили в магазине в Одессе. Среди прочего, на нем изображены вещи, которые необходимо иметь при себе в такой ситуации.

Ранее стало известно о серийном производстве мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М» в Нижнем Новгороде. Укрытие способно уберечь группу из 54 человек от светового излучения ядерного взрыва, а также от радиационного загрязнения местности.