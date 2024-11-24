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14:21, 24 ноября 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о начале боев в Белогорье

Рогов сообщил о начале боев в запорожском селе Белогорье
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска вошли в село Белогорье Запорожской области, там начались бои. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

«Наши войска вошли в Белогорье. Сейчас там идут бои. Инициатива на ореховском направлении в руках Российской армии», — сказал он.

Накануне Рогов сообщил о вхождении российских военных в населенный пункт Раздольное на западе Донецкой народной республики. Чиновник отметил, что в поселке идут активные штурмовые действия наступательного характера. Он также рассказал, что ВС РФ взяли под огневой контроль трассу, по которой Вооруженные сил Украины вели снабжение группировки в Великой Новоселке.

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