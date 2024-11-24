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12:33, 24 ноября 2024Экономика

Владелец Bosco передал долю в бизнесе сыну

Владелец Bosco di Ciliegi Куснирович передал долю в бизнесе сыну
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович передал контроль во владеющей брендом Bosco структуре своему старшему сыну Илье. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что изменения в структуре произошли 29 мая 2024 года. С этого момента Куснирович-младший владеет минимум 75 процентами акций Bosco Brands UK LTD.

До мая контрольный пакет принадлежал Михаилу Куснировичу.

Помимо этого, 12 июня Bosco Brands UK LTD сообщила, что доли в компании получила зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах Findom Investment FZCO, отмечает издание.

Ранее российский миллиардер Дмитрий Пумпянский и его жена выиграли иск по отмене санкций Евросоюза. Однако суд отклонил иск о компенсации в размере 100 тысяч евро.

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