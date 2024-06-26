Российский миллиардер выиграл суд по отмене санкций

Дмитрий Пумпянский и его жена выиграли суд по отмене санкций Евросоюза

Российский миллиардер Дмитрий Пумпянский и его жена выиграли иск по отмене санкций Евросоюза. Об этом со ссылкой на решение Европейского суда общей юрисдикции сообщает ТАСС.

Пумпянский — бывший владелец Трубной металлургической компании (после попадания в санкционный список передал свою долю менеджменту). В сентябре европейский суд отказал предпринимателю в снятии ограничений, так как миллиардер «участвует в секторах экономики, которые представляют собой существенный источник дохода для правительства» России.

В 2022 году более 60 бизнесменов и фирм из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить их внесение в санкционный список.

В ноябре 2023 года суд постановил отменить санкции против бизнесмена Александра Пумпянского, но отклонил иск о компенсации в размере 100 тысяч евро.

Бывший владелец Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский стал вторым в списке миллиардеров, увеличивших свое состояние. По состоянию на апрель 2024 года, он стал богаче на 94 процента (до 3,3 миллиарда долларов). Всего увеличить свое состояние за год смогли 64 российских миллиардера, суммарно они разбогатели на 68,5 миллиарда долларов.