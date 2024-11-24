Власти рассказали о вернувшихся с Украины жителях Курской области

Курский губернатор Смирнов: вернувшиеся с Украины жители находятся в ПВР

Вернувшиеся с Украины жители Курской области находятся в пункте временного размещения (ПВР). Об этом заявил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«46 наших земляков смогли вернуться домой после пребывания на территории Украины. Сейчас они находятся в ПВР, где для них обеспечены комфортные условия», — написал чиновник.

Он также рассказал, что работа по возвращению россиян продолжается, власти принимают необходимые меры для безопасности людей.

О спасении 46 жителей Курской области ранее, 22 ноября, сообщил Алексей Смирнов. По его словам, их привезли с Украины в Белоруссию. Среди спасенных 12 детей, добавил глава региона.