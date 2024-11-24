Высказавшегося об ударах по России главу МИД Франции обвинили в отсутствии ума

Пушков: потрясает отсутствие ума у разрешившего ВСУ бить по РФ главы МИД Франции

У заявившего о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по российской территории западным дальнобойным оружием главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро наблюдается «явное отсутствие ума». Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Потрясает даже не столько его агрессивность, сколько явное отсутствие ума», — отметил он.

Пушков посчитал, что это характерно для нового поколения либеральных европейских политиков, которые не знают историю, не помнят Вторую мировую войну и воспитаны на «ультралиберальных лозунгах и штампах», на основе которых и принимают решения. По мнению главы комиссии Совфеда по информполитике, такое руководство — «беда нынешней Европы».

23 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев имеет право наносить удары вглубь территории России с помощью французских ракет большой дальности. При этом Барро не подтвердил факты использования французского вооружения по российской территории. Глава французского внешнеполитического ведомства также отметил, что Запад не должен устанавливать ограничений для поддержки Киева и проводить красные линии. Отвечая на вопрос об участии французских войск в боях, Барро заявил: «Мы не исключаем ни одного варианта».