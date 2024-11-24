Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:34, 24 ноября 2024Россия

Высказавшегося об ударах по России главу МИД Франции обвинили в отсутствии ума

Пушков: потрясает отсутствие ума у разрешившего ВСУ бить по РФ главы МИД Франции
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро. Фото: Kacper Pempel / Reuters

У заявившего о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по российской территории западным дальнобойным оружием главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро наблюдается «явное отсутствие ума». Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Потрясает даже не столько его агрессивность, сколько явное отсутствие ума», — отметил он.

Пушков посчитал, что это характерно для нового поколения либеральных европейских политиков, которые не знают историю, не помнят Вторую мировую войну и воспитаны на «ультралиберальных лозунгах и штампах», на основе которых и принимают решения. По мнению главы комиссии Совфеда по информполитике, такое руководство — «беда нынешней Европы».

23 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев имеет право наносить удары вглубь территории России с помощью французских ракет большой дальности. При этом Барро не подтвердил факты использования французского вооружения по российской территории. Глава французского внешнеполитического ведомства также отметил, что Запад не должен устанавливать ограничений для поддержки Киева и проводить красные линии. Отвечая на вопрос об участии французских войск в боях, Барро заявил: «Мы не исключаем ни одного варианта».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине зафиксировали волну подрывов силовиков

      В Молдавии назвали последствия контракта Санду с Газпромом

      Парашютисты упали во время приземления в Подмосковье

      Киркоров раскрыл подробности своего появления на свет

      На Украине люди застряли на аттракционе из-за отключения света

      На Украине оценили возможность получения системы ПРО

      Раскрыты траты россиян на новогодние подарки

      В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

      Оппозиция запланировала новый митинг у здания парламента Грузии

      Высказавшегося об ударах по России главу МИД Франции обвинили в отсутствии ума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше